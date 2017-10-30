Во время лесных пожаров в Калифорнии сгорел архив «гаража Hewlett-Packard». Документы связывали с «местом рождения Силиконовой долины». Об этом пишет Quartz.

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В 1938 году в небольшом гараже Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард основали компанию по производству электроники. Стартовый капитал компании – $538. Начав с звуковых генераторов, HP в будущем превратилась в одного из лидеров рынка по производству персональных компьютеров.

29 октября выяснилось, что в пожарах пострадали архивы компании Keysight Technologies. Полностью сгорели около 100 коробок с книгами, письмами и записями речей Хьюлетта и Паккарда. В 2014 году архив HP оценили в $2 млн.

Quartz пишет, что потеря документов – серьезная потеря для историков, которые пишут о зарождении Силиконовой долины и об истории американского бизнеса в целом. Несмотря на то, что часть сведений хранится в онлайне, основной массив персональной и корпоративной информации безвозвратно утерян, а основателей HP давно нет в живых (Паккард умер в 1996 году, Хьюлетт – в 2001).

Осенние пожары в Северной Калифорнии уничтожили почти семь тысяч домов. Погибли 23 человека, сотни пострадали.