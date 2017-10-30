Норвежский суд приговорил 17-летнего россиянина Ису Б. к девяти месяцам тюрьмы по делу о самодельном взрывном устройстве, которое он принес к станции метро в Осло. Об этом сообщает NRK.

Суд признал его виновным в хранении взрывчатых веществ. Изначально ему хотели предъявить обвинение в терроризме, однако потом отказались от этого, так как бомба была не очень мощной.

Предмет около метро обнаружили в ночь на 9 апреля, его обезвредили. После этого подростка поместили под арест.

Полицейские подозревали, что молодой человек планировал взорвать самодельную бомбу, однако защита подростка настаивала, что он нес предмет в лес, чтобы испытать его.

Как писал «Коммерсантъ», семья Исы переехала в Норвегию в 2010 году из Мурманска (сами они выходцы из Ингушетии) и подала заявления на получение статуса беженцев. Родители молодого человека, однако, позднее вернулись в Россию, а он остался жить в Норвегии, после чего якобы начал общаться с земляками, в том числе с теми, кто уехал в Сирию и Афганистан.