Зимняя депрессия – сезонное аффективное расстройство (САР), обычно начинающееся поздней осенью и продолжающееся в течение зимы. Симптомы – недостаток энергии, необходимость в более продолжительном сне и потреблении высокоуглеводной пищи, снижение удовлетворения от обычных повседневных занятий, проблемы с концентрацией, суицидальные мысли и так далее. По статистике, примерно у 6% населения Великобритании и 2–8% жителей Канады, Дании и Швеции эти симптомы выражены настолько сильно, что они не могут работать и нормально функционировать, сообщает Guardian. Данных по России нет.

«Люди, страдающие от зимней депрессии, настолько же больны, как и те, у кого диагностирована клиническая депрессия», – утверждает психиатр Бренда МакМэхон из университета Копенгагена. При этом, она добавляет, что от САР страдает куда больше людей, чем от клинической депрессии.

По оценке ученых, 10–15% населения планеты страдает от субсиндромальной зимней депрессии или «зимней хандры» (в Великобритании это число достигает 21%). Среди факторов, которые могут повысить риск заболевания: наследственность, биполярное расстройство и проживание вдали от экватора на севере или юге.