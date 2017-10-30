Мещанский суд Москвы вернул иск журналиста Александра Плющева к ФСБ, который касался требования предоставить ключи шифрования от переписки пользователей в Telegram. Об этом сказано в картотеке суда.

Суд счел, что требование ФСБ не затрагивает интересов журналиста. Плющев написал в своем телеграм-канале, что он подаст частную жалобу в Мосгорсуд, а решение Мещанского суда будет обжаловать.

«Единственное, что удивляет – молниеносность отказа, у судьи были 15 дней на принятие решения, но она обошлась одним: 26 октября я подал иск, 27 мне уже отказали», – написал он.

Александр Плющев и журналист Олег Кашин объявили, что подадут иски к ФСБ 25 октября. Отмечается, что Кашин еще не подал свою жалобу. Они заявили, что требование нарушает их право на конфиденциальность переписки.

ФСБ в июле направила мессенджеру запрос на передачу информации для декодирования сообщений шести пользователей. Telegram не ответил на запрос спецслужбы, после чего его оштрафовали на 800 тысяч рублей.