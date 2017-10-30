В День памяти жертв политических репрессий 30 октября в Москве торжественно открывают памятник под названием «Стена скорби» (автор проекта Георгий Франгулян). Тема репрессий накануне широко освещалась государственными телеканалами – возможно, для того, чтобы подогреть интерес зрителей: участие в церемонии открытия должен принять президент России Владимир Путин. Но можно ли считать всю эту торжественность искренней?

День памяти жертв политических репрессий – официальная дата, установленная Верховным Советом РСФСР 18 октября 1991 года. Она восходит к «Дню политзаключенного», который впервые отметили голодовкой 30 октября 1974 года диссиденты и другие узники мордовских и пермских лагерей. Голодовки с тех пор стали ежегодными, а в годы перестройки в этот день в крупных городах стали проводиться митинги.