Подростку, который напал на учительницу школа №1 в подмосковной Ивантеевке и открыл стрельбу по учащимся, предъявили обвинение. Об этом пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила «Интерфаксу».

Учащегося обвинили в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК РФ), а также в хулиганстве с применением взрывных устройств (часть 3 статьи 213 УК РФ).

5 сентября учащийся девятого класса школа напал на учительницу с кухонным топором, а после этого открыл стрельбу в классе из пневматического оружие и устроил несколько взрывов. Учительница получила черепно-мозговую травму, еще трое учеников пострадали.

Школьник находится под арестом. Его адвокат заявлял, что школьник раскаялся и попросил прощения у пострадавших.