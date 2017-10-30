Бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа – Пола Манафорта – обязали сдаться властям в связи с обвинениями. Об этом пишет The New York Times.

Как уточняет CNN, Манафорт 30 октября сдастся специальному советнику Министерства Юстиции Роберту Мюллеру (экс-глава ФБР), который занимается расследованием так называемого российского вмешательства.

Обвинения также будут предъявлены бывшему бизнес-партнеру Манафорта – Рику Гейтсу. Имя Гейтса упоминается в документах компаний, которые фирма Манафорта создала на Кипре якобы для того, чтобы получать деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, пишет NYT.

Позднее NYT сообщила, что Манафорт приехал в ФБР вместе со своим адвокатом.

https://twitter.com/WSJPolitics/status/924982319030652934

Манафорту предъявили обвинение по 12 статьям, в том числе в заговоре против США, отмывании денег, незаконном лоббировании интересов иностранного государства. Обвинение по семи статьям связано с отказом от предоставления отчетов по сделкам с иностранными банками.

Манафорт находился под следствием по подозрению в уклонении от налогов, отмывании денег и сокрытия информации о том, что он оказывал лоббистские услуги иностранцам.

В августе ФБР провело обыск «без предварительного предупреждения» в доме Манафорта. Сотрудники спецслужбы забрали из дома налоговые бумаги и зарубежные банковские документы.

Манафорт подал в отставку в августе 2016 года после того, как стало известно, что он получил от организации экс-президента Украины Виктора Януковича $12,7 млн.