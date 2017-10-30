Человеческий головной мозг реагирует по-разному на одно и то же поведение кровных и приемных родственнников. К такому выводу пришла группа ученых, результаты их исследования опубликованы в Scientific Reports.

В исследовании участвовали 30 женщин (авторы не уточнили, почему они не привлекли к работе мужчин). На первом этапе они проходили тест на скрытые ассоциации с целью выяснить предубеждения против приемных и родных сестер.

После этого им показывали фильм, по сюжету которого старшая сестра умирала из-за того, что младшая отказалась стать для нее донором органов. Испытуемым сначала говорили, что сестры родные, а затем – что младшую сестру удочерили, и во время просмотров их мозг наблюдали при помощи функциональной МРТ.

Scientific Reports

По результатам теста на скрытые ассоциации 9 участниц лучше относились к кровным сестрам, 13 – к приемным, а 8 – одинаково и к тем, и к другим. По итогам просмотра фильма почти все испытуемые заявили, что кровное родство не имеет значения.

На втором этапе исследования его участницам предлагалась моральная дилемма: им нужно было разрешить проблему вагонетки с участием сестры, подруги и незнакомцев. Подавляющее большинство испытуемых выбирали спасение сестры – наибольшее время на принятие решения при этом им требовалось в варианте выбора между сестрой и подругой с четырьмя незнакомцами.

Результаты МРТ показали, что мозг по-разному проявляет активность в случаях, когда речь идет о родных и неродных сестрах – так происходило даже у тех участниц эксперимента, которые заявляли, что относятся к ним одинаково. Так, в случае неродных сестер наблюдалась более высокая активность в затылочной коре, а в случае родных активировались сразу несколько отдельных областей мозга.

Ученые предположили, что разные участки мозга могут задействоваться из-за того, что решение не помогать умирающей родной сестре противоречит общечеловеческой интуиции – в таком случае для его обработки требуются большие когнитивные затраты.