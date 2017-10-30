51-й военный следственный отдел СКР завершил проверку по жалобам, которые в июле 2017 года подали братья Аброр и Акрам Азимовы, предполагаемые организаторы теракта в Санкт-Петербурге.

Майор юстиции Дмитрий Переверзев в постановлении от 23 августа отказался возбуждать уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «принуждение к даче показаний» (пункт «в» части 3 статьи 286, часть 2 статьи 302 УК). Это решение он принял на основе опроса капитана службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Павла Титова, который занимается оперативным сопровождением уголовного дела. Копия постановления есть в распоряжении Republic.

«Могу с твердой уверенностью сообщить, что в период проведения задержания граждан Азимовых я к ним никакого физического насилия, угроз в адрес последних и их родственников, никакого электротока и других противоправных действий не совершал, к даче ложных показаний не склонял, давать какие-либо признательные показания не принуждал, каких-либо предметов, в том числе оружия, не подкидывал, в какие-либо помещения не привозил, свободу не ограничивал, действий, направленных на истязание, не совершал», – говорится в письменном объяснении Титова, которое есть в материалах проверки.

Адвокат одного из обвиняемых Дмитрий Динзе в разговоре с Republic отметил, что проверка была проведена формально: Титов – единственный человек, кого опросил следователь Переверзев. В материалах действительно больше нет других допросов, остальные документы – это документы из дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

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Летом братья Азимовы рассказали, что до официального задержания в середине апреля их некоторое время держали в «секретной тюрьме» и пытали, добиваясь показаний. По их словам, к истязаниям были причастны люди, связанные с ФСБ. Republic рассказывал о шести фигурантах различных уголовных дел, которые, судя по их показаниям, в разное время побывали в этой «тюрьме».

Теракт ⁠в петербургском метро произошел 3 апреля, погибли 16 человек, включая смертника Акбаржона Джалилова. Следствие считает, что взрыв был подготовлен под руководством членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».