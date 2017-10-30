На прошлой неделе на Reddit выложили видео годовалой давности – на нем владелец айфона демонстрирует, как, по его утверждениям, приложение фейсбука на телефоне записывает речь пользователей. Предположительно, это делается для того, чтобы соцсеть встраивала в новостную ленту соответствующую контекстную рекламу. Герой видео несколько раз произносил «кошачья еда» и «кошки». После этого он открыл приложение фейсбука и увидел, что у него в новостях высветилась страница компании Hill’s Pet Nutrion, которая производит питание для домашних питомцев. На Reddit пост сразу стал популярным и набрал 93 тысячи апвоутов.

В Facebook отрицают, что соцсеть использует микрофоны устройств, чтобы записывать речь пользователей и показывать им соответствующие рекламные страницы. Роб Голдман, отвечающий за рекламу в компании, уточнил, что это относится и к Instagram, которым владеет Facebook.

Facebook уже не в первый раз приходится заверять пользователей, что соцсеть не записывает разговоры окружающих для встраивания рекламы в их новостные ленты. Компании пришлось отвергать предположения профессора массовых коммуникаций Университета Южной Флориды Келли Бернс. Та сказала, что, как ей кажется, Facebook ведет тайную запись бесед пользователей. Каких-либо доказательств она не смогла предоставить.

Бернс не единственная, кто так считает. Многие пользователей Reddit рассказали свои истории, как, по их мнению, соцсеть записывала разговоры, чтобы встроить в новостную ленту рекламу. Один из них написал: «Я удалил приложения после того, как сказал своей жене, что в нашем жилом комплексе будут менять воздушные фильтры. Я не искал ничего, связанное с ними (мы живем в квартире). После этого вся моя реклама в фейсбуке относилась к компаниям, которые делают воздушные фильтры».

Еще одна история: «Коллега, рассказывая о видеоигре, в которую она играла, говорила про длинные луки и стрелы. Я особо не слушал и уж точно никогда ничего не искал про луки, стрелы или что-нибудь подобное, потому что зачем? Через пару дней у меня появилась реклама стрелкового полигона и специальной экипировки».