Финская авиакомпания Finnair будет взвешивать пассажиров, чтобы получить точные данные о загрузке самолетов. Об этом пишет Metropolitan.

Информация необходима, чтобы оптимизировать загрузку и заправку самолетов.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа начнутся в ноябре 2017 года на добровольной основе. Уточняется, что вес человека будет известен только ему, а в базу их занесут анонимно.

Сейчас авиакомпания пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности 2009 года. Согласно им, мужчина и его ручная кладь в среднем весит 88 килограмм, женщина – 70 килограмм, а ребенок до 12 лет – 35 килограмм. Как отмечает издание, этот вес значительно меньше среднего веса финна (мужчина весит 85,5 килограмм, а женщина – 70,4 килограмм).

Компания намерена выяснить сколько в среднем весят жители других стран, насколько отличается вес бизнес-путешественника и человека, отправляющегося в отпуск. Finnair также намерен учесть то, насколько отличается вес пассажира с верхней одеждой зимой и летом.