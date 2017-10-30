Днем 30 октября Минюст США предъявил обвинения из 12 пунктов (некоторые относятся к разным периодам) Полу Манафорту, бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа. В опубликованном властями документе речь идет в основном о том, как он скрывал деньги в офшорах и работал в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича. Бизнесмен и его давний коллега Рик Гейтс, которому тоже предъявили обвинения, уже сдались ФБР.

В чем конкретно обвиняют Манафорта, по пунктам

Заговор против США

Отмывание денег

Сокрытие иностранных счетов

Работа в качестве незарегистрированного иностранного агента

Несоблюдение законодательства в сфере иностранных агентов

Ложные показания

Деньги

Манафорт и Гейтс с 2006 по 2015 год действовали как незарегистрированные иностранные агенты украинского правительства, «Партии Регионов», Януковича и «Оппозиционной партии». В общей сложности они получили десятки миллионы долларов за свою работу в интересах Украины.

При этом Манафорт и Гейтс скрывали деньги, которые получили от своих заказчиков. С 2006 по 2016 год они отмывали их через американские и иностранные банковские счета, корпорации и партнерства. Бизнесмены перечислили миллионы долларов в офшоры, открытые ими и их приближенными.

Минюст США

Эти офшоры Манафорт использовал для того, чтобы «наслаждаться роскошным образом жизни в США, не выплачивая налоги». Он потратил миллионы долларов на предметы роскоши и дорогие услуги как для себя, так и для своей семьи. Помимо этого, Манафорт использовал офшоры для покупки недвижимости в США.

Гейтс помогал Манафорту получать деньги из офшоров и так же использовал их на персональные расходы. В общей сложности через офшорные счета прошло $75 млн.

Работа на Украину

Манафорт и Гейтс в США запустили многомиллионную кампанию по лоббированию интересов Януковича, «Партии регионов» и украинского правительства. Кроме того, бизнесмены продвигали нужные Украине идеи нескольким конгрессменам. Среди них были темы санкций, законности украинских выборов и допустимости тюремного заключения для бывшего конкурента Януковича Юлии Тимошенко (в документе она почему-то называется бывшим президентом Украины). За отчет о суде над ней заплатили $4 млн.

Обвиняемые дистанцировали себя и своих клиентов от компаний, которые занимались лоббированием. Так, к примеру, Гейтс отрицал, что его с Манафортом структуры имеют какое-либо отношение к украинскому правительству.

Фактически, утверждает обвинение, Манафорт постоянно был на связи с компаниями, которые были ответственны за лоббирование, и контактировал с Януковичем, держа его в курсе о всех планах по продвижению украинских интересов. Этим структурам, помимо всего прочего, бизнесмен заплатил больше $2 млн за работу со своих офшорных счетов.