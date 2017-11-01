Главный тренд 2017 года в мобильных технологиях – повсеместное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в гаджеты. Крупнейшие производители без конца говорят о том, что новые разработки делают их устройства еще умнее, еще быстрее, еще лучше. Republic попытался разобраться, на каком этапе находится современный искусственный интеллект и что ждет пользователей в ближайшем будущем.

Предыстория

Искусственный интеллект (AI, artificial intelligence) обсуждает уже не одно поколение программистов. Первые дискуссии стартовали еще в середине 60-х годов XX века. Несколько десятилетий AI существовал только на бумаге или в произведениях массовой культуры, но уже в первые годы нового тысячелетия разработчики перешли от теории к практике.

В 2015 году произошло событие, перевернувшее представления об искусственном интеллекте. Трехкратный чемпион Европы по го Фань Хуэй проиграл серию из трех матчей программе Alpha Go со счетом 3:0. Софт написала команда Google DeepMind. Программа первой в истории обыграла профессионального игрока в го. Большинство экспертов считали, что подобный софт не стоит ждать раньше 2025 года.

Как появилась Alpha Go? Ключ к успеху – машинное обучение. Разработчики пришли к выводу, что создать искусственный интеллект для решения конкретной задачи невозможно. Можно пойти другим путем – создать программу, которая будет обучаться и через какое-то время станет полезной. Именно так и появились нейросети, которые стали основой для всех масштабных работ по созданию искусственного интеллекта. За последние пару лет мы десятки способов применения этой технологии: от определения сексуальной ориентации человека по фото до предсказания бедности в Африке.

Опыт Apple

В последние годы Apple часто обвиняли в игнорировании искусственного интеллекта. После появления голосового помощника Siri компания в течение нескольких лет не делала никаких шагов навстречу AI. Ситуация изменилась в 2016 году, когда Apple опубликовала большое исследование о машинном обучении для поиска изображений. Через полгода компания показала свой новый API (программный интерфейс приложения) для iPhone, отвечающий за все функции с AI: от распознавания текстов до обнаружения изображений.

В июле 2017 года Apple запустила собственный блог-журнал о машинном обучении и искусственном интеллекте – Apple Machine Learning Journal. В серии публикаций инженеры рассказали о работе функции «Привет, Siri» (голосовая команда запускает работу помощника) и распознавании рукописных записей.

Apple, прежде всего, связывает искусственный интеллект со своими мобильными устройствами – iPhone, iPad и Watch. По словам исполнительного директора компании Джеффа Уильямса, Apple активно внедряет нейросети в iOS и в отдельные приложения.