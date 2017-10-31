Гамбия – небольшая страна на западе Африки – в январе 2017 года оказалась в центре внимания. Диктатор Яйя Джамме, правивший более 20 лет, лишился власти. Он отказался признать поражение на выборах, но покинул страну, когда соседи, с которыми он рассорился за годы правления, ввели в Гамбию войска, чтобы обеспечить его отставку.

При новой власти из тюрем выпустили политзаключенных. Гамбия объявила, что восстановит статус участника Международного уголовного суда. Началось расследование коррупции, существовавшей при прежней власти. На международном уровне Гамбию стали приводить в пример. Евросоюз назвал ее демократизацию «историей успеха». МВФ – «поворотным пунктом» (хотя и предупредил о существенных вызовах в экономике).

Иначе ситуация выглядит для многочисленных беженцев, покинувших Гамбию при правлении Джамме. Они могут радоваться тому, что родина избавилась от диктатуры, но их собственное положение стало более шатким. Многие покинули Гамбию из-за бедности и безработицы. Демократические перемены в стране – повод отказать тем, кто попросил политического убежища и пересмотреть статус тех, кто получил его ранее.

Теперь, когда режима Джамме нет, Евросоюз старается использовать ситуацию. В частности, готовится совместный с Гамбией план о процедурах возвращения мигрантов на родину. Отдельные государства ЕС могут также признать ее «безопасной страной», чтобы легче выдворять искателей убежища.