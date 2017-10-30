Федеральный суд в Вашингтоне заблокировал решение президента США Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Об этом сообщает Reuters.

В августе группа трансгендеров в округе Колумбия обратилась в суд с просьбой заблокировать запрет, так как это решение, как они считают, нарушает их конституционные права.

Блокировка запрета будет действовать до тех пор, пока их дело не разберут окончательно.

Трамп запретил принимать трансгендеров в армию в августе. Тогда президент США постановил вернуться к политике по вопросу их приема, которая действовала до июня 2016 года. Согласно ей, если окажется, что военнослужащий на самом деле является трансгендером, его могут отправить в отставку.

Министру обороны Джеймсу Мэттису Трамп тогда поручил разобраться, что делать уже с теми трансгендерами, которые уже служат в армии. Согласно заявлению Белого дома, в отношении них не будут ничего предпринимать как минимум до 23 марта 2018 года.

Указ президента также запретил Пентагону оплачивать операции по смену пола за исключением тех случаев, когда уже идет процедура по его перемене. Белый дом объяснял, что Трамп ввел указ из-за соображений национальной безопасности.

Решение, по которому трансгендеры могли бы свободно служить в армии, приняла администрация бывшего президента Барака Обамы, но отложила его реализацию до 1 июля 2017 года. В том же году Мэттис продлил срок реализации проекта.

По подсчетам, в американской армии служат 15 тысяч трансгендеров. Затраты на оказание им медицинской помощи оценивается в $8,4 млн – это чуть более 0,1% от трат на медицину для всех остальных военнослужащих.