В Киевской области 30 октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехал Адам Осмаев, ранее обвинявшийся в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом в фейсбуке написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Осмаев был ранен, его жена Амина Окуева убита. В интервью LB.ua Осмаев рассказал, что пытался оказать первую помощь жене, но она умерла – пуля попала ей в голову. По его мнению, в покушении есть «российский след».

Это уже не первое покушение на Осмаева. 1 июня 2017 года в Киеве в него стрелял мужчина, который представился французским журналистом Алексом Вернером. На встрече с Осмаевым и Окуевой «Вернер» достал пистолет и выстрелил Осмаеву в грудь, Окуева в ответ четырежды выстрелила в нападавшего.

Геращенко в июне говорил, что стрелявший в Осмаева «прислан российскими спецслужбами», но в СБУ заявили, что подтверждения этой версии нет.

Осмаева задержали в феврале 2012 года в результате совместной операции спецслужб Украины и России, при этом силовики утверждали, что он готовил покушение на Путина. В 2014 году украинская прокуратура сняла с Осмаева обвинения в покушении на президента РФ.

В феврале 2015 года Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева, участвовавший в конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. В марте того же года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с неназванным сотрудником ФСБ, в котором Осмаев назывался вероятным заказчиком убийства Бориса Немцова. Сам Осмаев заявлял, что не имеет к убийству Немцова никакого отношения.