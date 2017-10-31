Шведская телекоммуникационная компания Telia, один из крупнейших акционеров «Мегафона», договорилась продать 19% акций мобильного оператора Газпромбанку. Об этом сообщается в пресс-релизе Telia.

Сумма сделки составит 60,4 млрд рублей (около 8,6 млрд шведских крон). В сообщении отмечается, что Газпромбанк находится под санкциями США и ЕС, но сделка им не противоречит.

Как указывает Telia, в результате она перестанет быть акционером «Мегафона» и сосредоточится на развитии на рынке Северной Европы и Прибалтики. До этого шведская компания продала оставшиеся 6,2% своего пакета в российском операторе на открытом рынке.

Заметка дополняется.