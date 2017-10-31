Каждый шестой работающий россиянин не в состоянии обеспечить себя и свою семью. К такому выводу пришли в Аналитическом центре при правительстве РФ, пишет газета «Ведомости».

Согласно бюллетеню «Работающие бедные в России и за рубежом», в 2016 году доходы примерно 12,1 млн человек (16,8% трудоспособного населения) оказались ниже прожиточного минимума. Как указали эксперты, число работающих бедных увеличивается в разы по сравнению с официальными данными, если учитывать зарплату и другие доходы занятых граждан, а также то, что доходы тратятся на всех членов семьи.

Для сравнения, по данным Росстата, количество россиян, получающих зарплату ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, составляет около 2 млн человек (7,3% работающих на апрель 2017 года). Прожиточный минимум для работающих граждан во втором квартале 2017 года установлен на уровне 11 163 рубля, в целом по России – на уровне 10 329 рублей.

Как рассказала директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, основную долю бедных россиян составляют работающие граждане с детьми. При этом в государственном секторе доля бедных работников вчетверо больше, чем в частном.

В 2016 году реальные доходы россиян уменьшились на 5,9%, в то время как годом ранее они снизились на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. В январе 2017 года в РАНХиГС выпустили доклад, где говорилось, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что реальный уровень бедности в стране значительно выше статистического. До этого она говорила, что около 4,8 млн россиян получают зарплату, которая примерно равна минимальному размеру оплаты труда, и подчеркивала, что «бедное работающее население – <…> очень неправильное явление».