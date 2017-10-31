Политтехнолог Алексей Ситников и его команда покинули избирательный штаб Ксении Собчак. Об этом утром 31 октября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из сотрудников штаба и источники The Bell.

Как заявил собеседник «Коммерсанта», «Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все». Представитель Собчак Ксения Чудинова подтвердила The Bell, что команда Ситникова в полном составе вышла из проекта.

По какой причине Ситников так поступил, неизвестно. Сама Собчак пока не прокомментировала ситуацию.

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