27 октября американские военно-морские силы спасли двух девушек, которые, как они утверждают, пять месяцев дрейфовали в море. Они хотели из Гонолулу доплыть до Таити за 18 дней, потом добраться до южной части Тихого океана, а потом вернуться обратно на Гавайи. Вместо этого девушки сбились с курса. Береговая охрана США через пару дней после их спасения засомневалась в истории, которую они рассказали.

Версия девушек

Дженнифер Аппель и Таша Фуиава познакомились в конце 2016 года. Спустя неделю после знакомства они решили вместе отправиться в морское путешествие, хотя Фуиава ни разу в жизни не ходила под парусом. В итоге они договорились отплыть и даже взяли с собой двух собак.

В первый день их путешествия, 3 мая, по словам девушек, начался страшный шторм – их судно «Морская нимфа» носило по волнам со скоростью в 97 км/ч, а высота волн достигала девяти метров. Штормовая погода длилась две ночи и три дня. Во время нее Аппель потеряла свой телефон.

Девушки думали о том, чтобы вернуться обратно, но на островах Мауи и Ланаи (они находятся недалеко от Гавайев) не было достаточно глубоких гаваней для их судна. Через несколько дней они доплыли до маленького острова, но решили не высаживаться на нем, так как он необитаем.

После этого путешественники наметили себе новую цель, которая находилась в 1609 км – острова Кука. Девушки думали, что смогут добраться до них. Во время шторма в конце мая у лодки перестал работать мотор.

У девушек был годовой запас питьевой воды и еды, радио, спутниковые телефоны, GPS и прочая техника, необходимая для экстренных ситуаций. Аппель рассказывала, что как минимум 98 раз посылала сигнал бедствия, но ей так никто и не ответил. Кроме того, судно девушек однажды ночью атаковали акулы. В результате их нашли американские военные в 1,5 тысячи км к юго-востоку от Японии.

Версия других сторон

Береговая охрана США нашла в истории несостыковки. У девушек, как оказалось, был аварийный маяк (передает службам спасения свои точные координаты), который в своем рассказе они не упомянули. Аппель объясняла, что не использовала его, так как, по ее опыту, такое устройство нужно активировать в случае неизбежной физической опасности.

Метеорологи проверили погоду 3 мая и указали, что в тот день не было шторма на всем пути путешествия. Архивные спутниковые снимки НАСА это подтвердили.

Лодка, на которой плыли Аппель и Фуива, была небольших размеров – всего 15 метров в длину. Она смогла бы зайти в гавань Мауи и Ланаи. Кроме того, рядом с ними были Гавайи, где тоже можно было пришвартоваться.

Остров, который девушки приняли за необитаемый, на самом деле было частью островного государства Кирибати. Там есть порт, куда заходят крупные грузовые суда, и даже живут больше двух тысяч человек.

В июне береговая охрана связалась с судном, которое назвало себя «Морской нимфой», оно находилось рядом с Таити. Его капитан сказал, что экипаж в полном порядке, а на следующее утром они собираются сойти на берег.