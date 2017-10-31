Миллиардер Евгений Пригожин готов купить издание «Фонтанка», которое ранее опубликовало цикл статей о деятельности бизнесмена. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, предложение продать «Фонтанку» Пригожину было сделано людям, «документально» не имеющих к изданию отношения, «но весомых в принятии решений по ее судьбе». Как указывает «Новая», давление оказывалось «на уровне чиновников Администрации президента».

«Новая» напоминает, что летом «Фонтанка» опубликовала серию материалов «Список Вагнера» Дениса Короткова. В нем говорилось о деятельности в Сирии частной военной компании, имеющей отношение к Пригожину. Именно ЧВК «Вагнер», как писала «Фонтанка», скорее всего, будет заниматься охраной нефтегазовых месторождений в Сирии. По данным издания, контракт на охрану с сирийскими властями заключила ООО «Евро Полис», связанная с Пригожиным. В Кремле заявили, что не знают о каком-либо контракте компании Пригожина с правительством Сирии по охране месторождений.

Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что в издании «понимали, что будет “обратка”» после публикации «Списка Вагнера», но не ожидали, что «будут жечь напалмом». После статьи сайт издания взломали, автора публикации назвали предателем Родины и агентом ИГИЛ, а в сети опубликовали закрытую банковскую отчетность «Фонтанки». В то же время Горшков считает: «Если бы было принято решение нас прихлопнуть, то в ход пошла бы тяжелая артиллерия»

«Конечно, мы живем в свободной стране, и каждый гражданин имеет право купить что захочет, не нарушая российских законов. Но даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать. Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки», – добавил он.

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как он в том числе занимается поставками продовольствия для российских властей. Бизнесмен познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал Владимира Путина и президента Франции Жака Ширака.