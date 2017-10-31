В Конгрессе США 1 и 2 ноября состоятся слушания, посвященные предполагаемому вмешательству России в выборы в США путем публикации постов в соцсетях. Накануне слушаний Facebook, Twitter и Google передали соответствующие отчеты в Конгресс, в них впервые явно упоминается «Агентство интернет-исследований» из Санкт-Петербурга, также известное как «фабрика троллей». Reuters и Bloomberg опубликовали основные цифры, содержащиеся в этих отчетах: они показывают, что вероятное вмешательство было намного более масштабным, нежели предполагалось ранее.

REUTERS / Dado Ruvic

Facebook

Посты, связанные с российским вмешательством, были показаны 126 млн американцев – практически половине имеющего право голоса населению страны (ранее в компании оценивали число увидевших публикации в 10 млн человек). В общей сложности, в период с июня 2015 по август 2017 года были опубликованы 80 тысяч постов, которые фокусировались на остросоциальных проблемах американского общества. В Instagram с Россией были связаны 120 тысяч публикаций со 170 аккаунтов, сейчас они удалены.

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Twitter

С Россией могли быть связаны 2752 аккаунта. Это более чем на порядок превышает предыдущие оценки: в сентябре представители соцсети заявляли о 201 таком пользователе. Твиты в этих аккаунтах, в основном, появлялись автоматически. В течение полутора месяцев перед выборами президента США были опубликованы 1,4 млн сообщений (0,74% от числа сообщений о выборах во всей соцсети). Сейчас все эти пользователи заблокированы.

Google

С Россией могли быть связаны 17 каналов на YouTube. На них были опубликованы 1108 видеороликов общей продолжительностью в 43 часа; эти ролики в течение полутора лет перед выборами президента набрали 309 тысяч просмотров. Как минимум два из этих каналов потратили на рекламу $4700, сейчас все они заблокированы.

С чего все начиналось?

Расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента в США ведется с начала 2017 года. Осенью впервые стало известно, что одним из способов вмешательства была публикация политической рекламы в Facebook – тогда компания заявляла о 470 подозрительных аккаунтах; на рекламу они потратили в общей сложности $100 тысяч.

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В середине октября в РБК вышло расследование о деятельности так называемой «фабрики троллей» на выборах в США. По данным издания, публикации и рекламу делали 90 человек, а общие траты на их деятельность за два года составили $2,3 млн.

Россия все обвинения о вмешательстве в американские выборы категорически отвергает.