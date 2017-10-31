Вечером 30 октября в Киевской области убили Амину Окуеву, жену Адама Осмаева, которого обвиняли в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Украинские власти уже успели обвинить в убийстве российскую сторону. Republic собрал все главные факты.

Машину, в которой была Амина Окуева, обстреляли из кустов на железнодорожном переезде. Ей попали в голову, она погибла. Ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу, но выжил. Украинские власти открыли дело по статье «умышленное убийство». Нападавших пока не нашли.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Qw1OlS0Woog

Осмаев рассказал, что вместе с женой они ехали в Киев из другого региона. Он сказал, что видит в покушении «российский след», как и в попытке убить украинского депутата Игоря Мосийчука. Он пострадал при взрыве в Киеве несколько дней назад.

https://www.youtube.com/watch?v=WzovGXVRP2k

Секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов тоже обвинил в убийстве Окуевой Россию. «Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Враг должен ответить за убийство нашей сестры», – приводятся его слова на сайте ведомства.

На Окуева и Осмаева уже совершали покушение 1 июня в Киеве. Они пришли на встречу с человеком, который называл себя журналистом газеты Le Monde. Тот выстрелил Осмаеву в грудь, Окуева же застрелила нападавшего из своего наградного пистолета.

Менее чем за месяц до этого Окуева дала интервью изданию «Апостроф». В нем она сказала, что «и со стороны российских спецслужб, и со стороны кадыровских формирований есть заказы на покушение на наши [Осмаева и его жены] жизни». Как она говорила, глава Чечни Рамзан Кадыров считает Окуеву и ее мужа своими личными врагами.

Окуева была чеченским добровольцем в Батальоне имени Джохара Дудаева, который принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских военных. Осмаев возглавил батальон после гибели его предыдущего командира – Исы Мунаева.

В 2012 году Осмаева задержали в Одессе по подозрению в подготовке теракта. Тогда же он признался, что готовил покушение на Путина. Его жена утверждала, что эти признания были сделаны под давлением. Подельник Осмаева Илья Пьянзин, который сейчас отбывает десятилетний тюремный срок в России, говорил, что контактировал с террористом Доку Умаровым.

Осмаева арестовали, но он обратился в ЕСПЧ: суд запретил экстрадировать его в Россию. В 2014 году все обвинения в терроризме с него сняли, ему назначили почти три года колонии за незаконный оборот оружия. Так как этот срок Осмаев уже отсидел во время ареста, он вышел на свободу.