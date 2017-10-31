Машинное обучение позволило определять потенциальную склонность человека к самоубийству по активности головного мозга. Статью об этом опубликовали в журнале Nature Human Behaviour. Подробности исследования рассказывает Sciene Alert.

Источник: Университет Карнеги – Меллон

В своем исследовании американские ученые из университета Карнеги – Меллон в Питтсбурге изучали результаты фМРТ-сканирования людей с суицидальными наклонностями. Они проверяли, насколько паттерны активности головного мозга помогают обнаружить нейробиологические предпосылки для выявление концептов в реальном мире. Проще говоря, как появляются и реализуются мысли о совершении какого-нибудь действия.

Для эксперимента ученые пригласили 79 человек. 38 из них думали о суициде или пытались покончить с собой, еще 38 никогда не имели мыслей о самоубийстве. Каждый испытуемый проходил через фМРТ-сканирование. Во время процедуры люди должны были думать о концептах из нескольких групп слов. Среди них были слова, намекающие на самоубийство («передозировка», «смерть»), слова, связанные с позитивными эмоциями, и слова, связанные с негативными эмоциями.

Специальный классификатор, основанный на машинном обучении, проанализировал результы эксперимента и с точностью около 90% определил, у кого из испытуемых были суицидальные наклонности. Ученые выделили шесть концептов (среди них – «смерть», «жестокость», «беззаботность»), мысли о которых вызывали противоположную реакцию головного мозга у тех, кто пытался совершить самоубийство, и у тех, кто никогда не думал об этом.

Затем алгоритм смог определить здоровых людей и тех, кто находится в группе риска. Классификатор угадал 15 из 17 людей, которые думали о суициде, и 16 из 17 испытуемых, у которых никогда не было мыслей о самоубийстве. Тех, кто уже пытался покончить с собой, программа определила с еще большей точностью – 94%.