Компания Netflix рассматривает возможность запуска спин-оффа сериала «Карточный домик», о завершении которого было объявлено накануне. Об этом пишет Variety.

Скриншот «Карточного домика»

В наиболее вероятном варианте спин-офф будет построен вокруг Дага Стемпера, роль которого исполняет Майкл Келли. В «Карточном домике» персонаж Келли на протяжении всех сезонов входит в список главных героев; он является многолетним соратником Фрэнка Андервуда и возглавляет президентскую администрацию после его прихода к власти.

Помимо этого, в Netflix рассматривают еще два возможных варианта спин-оффов, действие которых разворачивается в той же вселенной, что и «Карточный домик». Детали сюжетных линий этих вариантов изданию выяснить не удалось. В Netflix официально информацию не прокомментировали.

О завершении самого «Карточного домика» Netflix официально заявил 30 октября. В компании подчеркнули, что уже находящийся в стадии разработки шестой сезон выйдет на экраны в 2018 году, как и планировалось ранее, однако он станет для шоу последним. Причины отмены сериала в Netflix официально не назвали.