Компания Netflix рассматривает возможность запуска спин-оффа сериала «Карточный домик», о завершении которого было объявлено накануне. Об этом пишет Variety.
Скриншот «Карточного домика»
В наиболее вероятном варианте спин-офф будет построен вокруг Дага Стемпера, роль которого исполняет Майкл Келли. В «Карточном домике» персонаж Келли на протяжении всех сезонов входит в список главных героев; он является многолетним соратником Фрэнка Андервуда и возглавляет президентскую администрацию после его прихода к власти.
Помимо этого, в Netflix рассматривают еще два возможных варианта спин-оффов, действие которых разворачивается в той же вселенной, что и «Карточный домик». Детали сюжетных линий этих вариантов изданию выяснить не удалось. В Netflix официально информацию не прокомментировали.
О завершении самого «Карточного домика» Netflix официально заявил 30 октября. В компании подчеркнули, что уже находящийся в стадии разработки шестой сезон выйдет на экраны в 2018 году, как и планировалось ранее, однако он станет для шоу последним. Причины отмены сериала в Netflix официально не назвали.
- Накануне объявления о закрытии «Карточного домика» исполнитель роли Фрэнка Андервуда Кевин Спейси был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Актер Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, пьяный 26-летний Спейси пытался заняться с ним сексом после вечеринки.
- Сам Спейси заявил, что не помнит инцидента и подчеркнул, что приносит «искренние извинения», если это действительно происходило. В том же посте в твиттере он совершил каминг-аут: заявил, что на протяжении всей жизни был бисексуален, а «теперь решил жить как гей».
- Заявление Спейси вызвало критику в Голливуде. Многие обвинили актера в том, что, объявляя о каминг-ауте, он намеренно отвлекает внимание от уголовного преступления, которым является попытка склонить к сексу несовершеннолетнего.
- Многие представители ЛГБТ-сообщества также негативно отнеслись к действиям Спейси. По их мнению, действия актера (каминг-аут и извинения за домогательство в одном твите) могут негативно повлиять на общественное мнение об ЛГБТ, так как свяжут в массовом сознании гомосексуальность и педофилию.
- О возможном уголовном преследовании Спейси за домогательства пока ничего не известно.