Чье существование более вероятно – снежного человека или лох-несского чудовища? Удивительно, но мышление может рационализировать почти все, в том числе совершенно нерациональные вещи: вычислить скорость передвижения оленьей упряжки Санта-Клауса или решить, что вероятность существования йети более высока, чем лепрекона, даже если человек уверен, что ни того, ни другого не существует.

«Возможное или невозможное» совсем не то же самое, что «высокий или низкий». Когда мы сравниваем рост, мы рассуждаем о фактах, существующих в реальности. Когда же мы сравниваем вероятность существования йети и лепрекона, мы рассуждаем вовсе не о фактах реального мира. Каким же образом мы вообще проводим эти различия? Что это говорит о нас? Этим вопросом задалась лауреат Пулитцеровской премии по журналистике Кэтрин Шульц в статье New Yorker.