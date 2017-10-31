В понедельник, 30 октября, главы Азербайджана, Грузии и Турции официально открыли железную дорогу, которая связывает Баку, Тбилиси и Карс (магистраль БТК). Она станет частью так называемого «нового шелкового пути», который свяжет Китай с Европой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил об «историческом и стратегическом» значении магистрали и назвал ее «кратчайшим и наиболее удобным мостом между Европой и Азией».

Десять лет строительства

Общая протяженность дороги составляет 826 километров. В ее состав вошли как несколько действующих участков, так и несколько полностью перестроенных и расширенных магистралей. Помимо этого, в рамках проекта была построена абсолютно новая 105-километровая ветка на границе Грузии и Турции. Теперь продукция из Китая через порты Казахстана и Туркменистана будет переправляться в Баку на паромах, и после движения по железной дороге из Турции попадет в Европу – этот путь полностью исключает российскую территорию. До настоящего момента из Китая в Европу были только два сухопутных маршрута, и оба они лежали через Россию – один по Транссибирской магистрали, а второй через Казахстан и европейскую часть РФ.

Проект такой железной дороги появился еще в 1990-х годах, сразу же после распада СССР; официальная декларация о была подписана в 2005 году, а реальное строительство началось два года спустя. Несколько раз работы полностью замораживались, из-за чего сроки реализации проекта сдвигались – первоначально планировалось ввести дорогу в эксплуатацию в 2010, а затем в 2012 году.