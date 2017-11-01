Недавно владелец сети «Теремок» Михаил Гончаров написал в своем твиттере, что его компания на грани смерти из-за сложной экономической ситуации: он спрогнозировал закрытие бизнеса в течение двух лет. Однако уже на следующий день предприниматель заявил, что его неправильно поняли: «Теремок» будет активно развиваться.

Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге открыто около 300 «Теремков», большинство из них – в ресторанных двориках торговых центров. Ожидается, что, как и в прошлом году, выручка сети составит 8 млрд рублей. Кроме того, предприниматель развивает бизнес в США: два ресторана Teremok работают в Нью-Йорке. Мы поговорили с Михаилом Гончаровым о ситуации в экономике, перспективах ресторанного бизнеса, а также выслушали его жалобы на конкурентов.

– Что произошло у вас в твиттере? Закрываетесь вы или нет?

– Твиттер интересен тем, что позволяет кратко выразить мысль, фактически получается газетный громкий заголовок, но, если раскрывать, что хотел сказать, картина получается несколько иная. Если анализировать мои слова буквально, из них вовсе не следует, что сеть закроется. Это же просто сценарий на два года вперед. Я даже пошутил недавно с кем-то: вот если в семье сказать «Жена, еще два года, и мы разведемся», понятно, что это абсурд. Что будет через два года никто не знает. Моя мысль простая: сейчас идут негативные тенденции на рынке ритейла, и падают доходы населения. В перспективе одного года-двух лет это может привести к серьезным изменениям на рынке. Если мы, например, возьмем автосалоны, за последние три года их количество уменьшилось в России примерно на 40%. Это огромное количество банкротств.