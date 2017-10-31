Бывший первый заместитель министра юстиции Сергей Герасимов назначен на пост замдиректора Службы внешней разведки, рассказал Republic собеседник, близкий к руководству СВР, и подтвердил источник, знакомый с Герасимовым.

Руководство силовых ведомств назначает президент, однако в случае с ФСБ, ФСО и СВР указы зачастую не публикуются на сайте Кремля. Последние обнародованные документы о кадровых перестановках в Службе внешней разведки касаются отставки Михаила Фрадкова с поста директора ведомства в октябре 2016 года и назначения на его место Сергея Нарышкина, бывшего председателя Госдумы.

Нарышкин знаком с Герасимовым по работе в администрации президента, отмечает один из собеседников Republic. Так, действующий директор СВР в 2008–2011 годах был руководителем аппарата Кремля, а Герасимов с 2001 года занимал различные должности в администрации главы государства. Его последний пост – замначальника управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.

В 2011 году Герасимов был назначен заместителем министра внутренних дел, став единственным сотрудником ведомства такого уровня, у кого не было погон. Он был одним из идеологов реформы полиции (в том числе, смены названия с прежнего – милиция) и курировал переаттестацию всех служащих органов внутренних дел.

В 2014 году Герасимов стал замминистра юстиции. Он контролировал деятельность некоммерческих организаций, в том числе включенных в реестр «иностранных агентов». Большинство НКО, которые получили такой статус, вынуждены были объявить о ликвидации. От лица Минюста чиновник также выступал за сохранение уголовной ответственности за неоднократное нарушение законодательства о митингах. На отмене соответствующей нормы закона настаивал первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин, его поддержали Конституционный суд, Генпрокуратура и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

21 августа 2017 года Владимир Путин отправил Герасимова в отставку. В Кремле не раскрыли причину увольнения замминистра.