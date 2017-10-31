Конституционный суд Испании 31 октября заблокировал резолюцию парламента Каталонии о независимости региона. Об этом заявил представитель суда, сообщает Reuters.

В свою очередь, Верховный суд Испании принял иск против руководителей каталонского парламента, которые обвиняются в мятеже, перевороте и растратах, в том числе против спикера Карме Форкадель. В суд обратилась испанская прокуратура.

Между тем отстраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии, заявил, что выдвинутые против каталонских властей обвинения беспочвенны. Выступая в Брюсселе, он подчеркнул, что не собирается уходить от ответственности и просить убежища у бельгийского правительства, а его приезд объясняется желанием привлечь внимание «сердца Евросоюза» к «каталонскому вопросу».

Пучдемон пообещал вернуться в Каталонию при условии предоставления ему гарантий со стороны испанского правительства, но не уточнил, сколько именно он пробудет в Бельгии. Пучдемон также согласился принять «демократический вызов» на внеочередных выборах в региональный парламент, назначенных Мадридом на 21 декабря.

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