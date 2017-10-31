Россия улучшила свои позиции в рейтинге стран с самыми благоприятными условиями для бизнеса Doing Business. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

Теперь Россия находится в рейтинге Всемирного банка на 35-м месте. В 2016 году она поднялась с 51-го на 40-е место. Орешкин напомнил, что шесть лет назад Россия занимала 124-ю строчку.

«Важно понимать, что продвижение каждый раз дальше становится все сложнее и сложнее, потому что когда мы были в конце списка, двигаться удавалось довольно легко, а здесь, наверху – все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат», – цитирует министра «Прайм».

По словам Орешкина, Россия в текущем году в третий раз подряд опередила в рейтинге все страны БРИКС и стала лучшей среди государств Евразийского экономического союза. Министр отметил, что Россия вошла в топ-10 стран по подключениям к сетям, в топ-30 по регистрации собственности, исполнению контрактов, регистрации предприятий и кредитованию.

«Вместе с тем есть сферы, где мы выглядим очень плохо, например, разрешения на строительство – 115-е место и международная торговля – 100-е место», – указал глава Минэкономразвития.

Путин обратил внимание на низкое место России в рейтинге по части выдачи разрешений на строительство. Президент призвал министра строительства и ЖКХ Михаила Меня обратить внимание на ситуацию в регионах, где творятся «безобразия».

Публикация всего доклада Doing Business запланирована на 17:00 мск. В 2016 году лидером рейтинга стала Новая Зеландия, опередившая Сингапур, который занимал первое место десять лет.

В 2012 году Путин в «майских указах» 2012 года поручил правительству принять меры, чтобы Россия поднялась в Doing Business до 50-го места в 2015 году и до 20-го в 2018 году. За год до указов страна находилась в рейтинге на 120-й строчке.