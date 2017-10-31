Владелец компании «КДВ групп» Денис Штенгелов вошел в ряды российских миллиардеров, пишет Bloomberg. Издание оценивает состояние 45-летнего Штенгелова чуть более чем в $1 млрд.

Созданная им в 1997 году компания производит 350 наименований продукции под 20 брендами, включая кондитерские изделия «Яшкино», пивные закуски Beerka, сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны». Продажи «КДВ групп» увеличились более чем вдвое до 95 млрд рублей ($1,6 млрд) с 2013 года, предшествовавшего обвалу цен на нефть, введению санкций США и Европы и ответному продуктовому эмбарго со стороны России.

Его компания, отмечает Bloomberg, расцвела благодаря распространению снеков на фоне экономического спада и стремительной инфляции, создав конкуренцию лидерам рынка Frito-Lay и Mondelez International Inc.

«Штенгелов воспользовался рецессией для расширения и существенного упрочения своего бизнеса, – говорит Артем Моторный, управляющий партнер московской Walnut Capital, которая выступала консультантом “КДВ групп” в сделке по покупке кондитерской фабрики в Ульяновске в июне. – Ретейлерам интересно получать дополнительную маржу за счет продажи больших объемов качественных продуктов по оптимальной цене. КДВ дает им такую возможность».

От шоколада к бисквитам

Штенгелов оказался одним из российских предпринимателей, выигравших от ослабления рубля на 45% за последние четыре года, которое привело к удорожанию импортного продовольственного сырья, включая какао. Шоколад стал настолько дорогим, что многие россияне переключились на кондитерские изделия из отечественной муки, говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

Бизнес-модель «КДВ групп» эффективно работает во время экономического спада, поскольку Штенгелов приобрел активы по всей цепочке поставок, включая молочные фермы и фабрики по производству шоколада, заварных пирожных и других кондитерских изделий. Поэтому даже в условиях ускорения инфляции, которая достигла пика вблизи 17% два года назад, «КДВ групп» смогла устанавливать цену на килограмм своей снековой продукции на 24% ниже, чем у конкурентов, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen Russia.

Осторожные потребители

«КДВ групп» в прошлом году стала второй по объему продаж после Frito-Lay в части несладких снеков и после Mondelez в части сладостей. В прошлом году UFG Asset Management приобрела миноритарный пакет в компании, размер которого не называет.

Даже сейчас, когда российская экономика набирает обороты, а потребление восстанавливается, почти 75% россиян, опрошенных Nielsen во втором квартале, говорят, что сократили расходы по сравнению с прошлым годом. Более половины отметили, что переключились на более дешевые бренды.

«Его компания обречена расти, – говорит еще один знакомый Штенгелова, совладелец небольшого кондитерского бизнеса в Подмосковье Вадим Елисеев. – Я думаю, что в течение трех лет это будет лидер российского рынка».