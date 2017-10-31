«Дочка» материнского холдинга Google Alphabet – компания Waymo, которая разрабатывает технологии для беспилотных автомобилей, 30 октября представила работающий прототип. Журналистам разрешили прокатиться на машине Chrysler Pacifica, на которой установили оборудование для езды без водителей. Параллельно руководство Waymo определилось с тем, каким именно будет автопилот в этих машинах – было принято решение, что участие человека в управлении не потребуется в принципе.

Демонстрационные заезды проводились в небольшом калифорнийском городе Атуотер – это два часа езды от Сан-Франциско. Там в 2013 году Waymo на месте бывшей базы ВВС США построила полигон под названием Castle для испытаний беспилотных автомобилей.

Фактически компания воссоздала город в городе – на тестовой площадке создали дороги, бордюры, пешеходные переходы, железнодорожные переезды (поездов нет) и установили светофоры. Также там посадили несколько деревьев, разбросали немного камней и поставили оранжевые дорожные конусы. Все это огорожено двухметровой оградой.

Салон беспилотного автомобиля почти ничем не отличается от Chrysler Pacifica. Единственное, что бросается в глаза – это небольшая панель над зеркалом заднего вида с четырьмя кнопками. На одной из них, голубого цвета, написано «начать поездку». Если нажать на нее, то через несколько секунд минивэн начинает ехать. На передних сиденьях установлены два экрана, на которой показывается карта маршрута.

Изначально беспилотник Waymo выглядел по-другому и более футуристично. Это была похожая на «смарт» машина под названием Firefly с округленными углами. Компания сама разрабатывала ее, но в конечном итоге от этой идеи отказалась и решила устанавливать необходимые для беспилотного движения технологии на коммерческие автомобили.

Перейти на Chrysler Pacifica пришлось из-за того, что возможности Firefly были ограничены: например, она могла разгоняться только до 40 км/ч.

https://www.youtube.com/watch?v=6hbd8N3j7bg

Журналист The Verge рассказал о своих впечатлениях от поездки: «Мы объехали велосипедистов, пару пешеходов, грустного мужчину, который стоял у своего сломанного Hyundai. Все эти люди были актерами, нанятые Waymo для симуляции реального мира на 3,6 га тестовой площадки. Это была мягкая, полностью незапоминающаяся поездка. Только за рулем никого не было. И на пассажирском сиденье тоже».