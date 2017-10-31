Бывший руководитель госкомпании «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай арестован Таганским судом Москвы до 12 ноября. Об этом заявила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, передает «Интерфакс».

По ее словам, российские следователи предъявили Бакаю обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Источник «Интерфакса» утверждает, что Бакай обвиняется в хищении $12 млн у компании Metalloinvest Limited, полученных по договору займа.

По словам собеседника агентства, речь идет о договоре, заключенном в декабре 2014 года Бакаем с сообщниками от имени «ООО Индустриальная группа “Русский медведь”» с Metalloinvest Limited в лице его гендиректора Кириякоса Аттикуриса. После получения денег Бакай перестал выполнять обязательства по погашению кредита.

«Металлоинвест» – один из активов миллиардера Алишера Усманова. Ранее 31 октября украинский телеканал ТСН сообщил со ссылкой на свои источники, что на Бакая написали заявления десять человек, у кого он обманным путем похитил деньги, и среди них Усманов. По данным ТСН, Усманов якобы одолжил Бакаю $9 млн.

В 2003–2004 году Бакай возглавлял Государственное управление делами Украины, но покинул страну в ходе президентских выборов 2004 года. В марте 2005 года он получил российский паспорт и, по его словам, должность в государственных структурах России. Как утверждают источники ТСН, в последнее время Бакай «жил, перемещаясь между ОАЭ и Россией, и постоянно занимал деньги у знакомых».

Пост председателя правления «Нафтогаза» Бакай занимал в 1998–2000 году. На Украине Бакай обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, но все уголовные дела против него были закрыты.