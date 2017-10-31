Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что у него нет планов покупать издания «Фонтанка» и «Деловой Петербург». Его слова приводит РИА Новости.

О том, что Пригожин заинтересовался приобретением двух СМИ, ранее 31 октября сообщили источники «Новой газеты в Петербурге». При этом главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков категорически отверг возможность продажи газеты Пригожину, а главред «Фонтанки» Александр Горшков заявил, что «есть вещи, которые не продаются в плохие руки».

После публикации «Новой» источники «Медузы» в редакции «Делового Петербурга» рассказали, что переговоры о продаже издания ведутся с «Национальной медиа группой» (НМГ) Юрия Ковальчука. Такое объявление сделали на общем собрании сотрудников 31 октября.

Васюков в разговоре с РБК отметил, что не называл редакции потенциального покупателя, отметив, что «до закрытия сделки, если она состоится, еще далеко». Он только указал, что получил предложение продать издание от «федерального игрока».

Представитель НМГ Алексей Уразов отказался прокомментировать ситуацию. В то же время источник РБК, близкий к НМГ, утверждает, что медиахолдинг не имеет отношения к активности вокруг «Делового Петербурга».