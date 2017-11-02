В 2015 году жителю Норвегии Владу диагностировали агрессивную форму рака легких, отчасти вызванного генетической мутацией. Месяцы операций, облучения и таргетированной терапии дали немного – опухоли продолжали расти; через какое-то время рак достиг мозга. Врачи развели руками: единственное, что они могли сделать, – облегчить пациенту остаток жизни. Но однажды, читая в интернете о болезни Влада, его шурин Джо наткнулся на статью о китайском пациенте с точно таким же раком, которому помогла разработанная персонально для него вакцина. Семья Влада решила попробовать: все, что им было нужно, – это придумать, как своими силами создать препарат для иммунотерапии, и скрестить пальцы.

Иммунотерапия – одно из последних достижений в области борьбы с раком. Исследования этого метода показывают впечатляющие, иногда невероятные успехи – вплоть до полного исчезновения опухолей там, где случаи казались безнадежными. Разные виды иммунотерапии постепенно одобряются для использования в медицинской практике, но до того, как они станут доступны большинству, пройдут годы.

Тем временем онкобольные, у которых нет шансов получить новое лечение, порой решаются на отчаянные действия: пытаются создать собственные вакцины от рака – без наблюдения врачей, специальных знаний и уверенности, что это поможет, а не навредит. Набирающему силу движению по самостоятельному созданию лекарств посвящен материал Gizmodo.