Многие европейские финансисты уверены, что отпраздновать Рождество им в этом году не удастся. Юристы и консультанты работают, порой, по 16 часов в день, но все равно бояться не успеть. Все готовятся к 3 января – дате, когда в Евросоюзе вступает в силу новая директива, известная на финансовом рынке как MiFID II.

Возможно, вы никогда не слышали эту аббревиатуру, но поверьте: это настоящий монстр европейской бюрократии. Ее описание включает в себя более 1,4 млн абзацев текста. Директива серьезно поменяет механизм торговли ценными бумагами, лишит работы тысячи аналитиков, а также обяжет брокеров и банкиров хранить петабайты информации о совершенных сделках и телефонных разговорах. (Представьте себе «пакет Яровой», только без посягательства на прайвеси и тщательно продуманный.) Россию эта директива, кстати, тоже коснется.

Все – ради клиента

Главная цель MiFID II (то есть, второй версии Markets in Financial Instruments Directive) – защитить инвесторов и вернуть доверие в финансовым рынкам, которое так и не восстановилось в полной мере после кризиса 2008–2009 гг. В частности, новая директива должна устранить конфликт интересов, который возникает у компаний (и людей), управляющих активами при совершении сделок.