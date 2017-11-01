В четверг президент США Дональд Трамп должен объявить о назначении нового руководителя Федеральной резервной системы (ФРС). Теоретически на посту может остаться и Джанет Йеллен, чьи полномочия истекают в феврале 2018 года, но большинство экспертов и СМИ ставят на Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих ФРС.

ФРС – независимое федеральное агентство, выполняющее функции центрального банка. Принимаемые ею решения о кредитно-денежной политике не нуждаются в одобрении какой-либо ветвью власти, ФРС не получает финансирование от государства, члены совета управляющих назначаются на 14 лет. ФРС при этом регулярно отчитывается перед Конгрессом, который может регулировать ее деятельность законодательно. Главу ФРС назначает президент раз в четыре года, глава может переназначаться несколько раз.

Исследования макроэкономических циклов мировой экономики все больше подтверждают, что монетарная политика ФРС США в значительной степени задает темп циклам в других странах. Таким образом, глава центрального банка США остается фигурой, от взглядов которой во многом зависит стабильность не только американской, но и мировой экономики. Главы ФРС входят в историю – как герои или неудачники.