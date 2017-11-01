Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека при президенте. От заседания наблюдатели не ждали новостей. Общение Путина с правозащитниками давно превратилось в ритуал: для президента это неприятная повинность, для членов СПЧ – важный публичный акт, позволяющий попасть в федеральную повестку дня. Путин и СПЧ строят отношения как в браке по расчету: несмотря на взаимную неприязнь и недоверие, обстоятельства требуют проявлять терпение и демонстрировать признаки понимания. Тем не менее с годами эта игра дается президенту все труднее: расхождение между его реальным отношением к происходящему и стремлением сохранить «приличия» становится все более ощутимым.

Владимир Путин живет в двух мирах, которые хотя и совместимы между собой, но далеко не тождественны.