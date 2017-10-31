В Нижнем Манхэттене машина заехала на популярную трассу для велосипедистов и въехала в прохожих, сообщает AP. После этого водитель вышел из автомобиля и, крича, начал стрелять из «чего-то, похожего на оружие». The New York Times со ссылкой на властей пишет, что погибли как минимум шесть человек, еще 11 пострадали. Информацию о шести погибших также подтвердил источник CNN.

Полиция Нью-Йорка сообщила в своем твиттере, что задержан один человек. Позднее полицейские сказали, что подозреваемого подстрелили.

Как рассказал очевидец, грузовик, который наехал на людей, также задел школьный автобус и еще одну машину. Пассажир такси, который проезжал место происшествия, рассказал агентству, что видел несколько раненых на земле. Всего было от шести до восьми выстрелов.

Reuters ведет прямую трансляцию с места происшествия. На ней видно много «скорых» и разбитый пикап, который, предположительно, и въехал в толпу людей.

Трансляция Reuters / скриншот

17 сентября 2016 года на Манхэттене неподалеку от района Челси произошел взрыв. Как выяснила полиция, бомбу заложили в мусорный контейнер. Пострадали около 30 человек, погибших не было. Власти Нью-Йорка назвали взрыв «намеренным действием», но не признали его терактом.

Через несколько часов после взрыва в Челси полиция нашла еще одно взрывное устройство, его обезвредили. Выяснилось, что для бомб использовали скороварки, начиненные осколочными элементами. Таким же способом в 2013 году братья Джохар и Тамерлан Царнаевы устроили теракт на Бостонском марафоне. Тогда погибли трое, почти 200 человек получили ранения.