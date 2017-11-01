31 октября в Нью-Йорке водитель пикапа наехал на людей. Погибли восемь человек, еще 11 ранены. Republic собрал главное о теракте на Манхэттене.

Нападение произошло в 15:05 по местному времени. Агентство Associated Press сообщило, что водитель пикапа выехал на велодорожку на Уэст-стрит. Он проехал около 20 кварталов, сбивая людей. После этого он врезался в школьный автобус, вышел из машины «с оружием». Позднее выяснилось, что в руках у преступника были травматический пистолет и ружье для пейнтбола.

Нападавший задержан. Неподалеку от места нападения находился полицейский. Офицер открыл огонь. Нападавшего ранили, а затем доставили в больницу. Сообщалось, что мужчина тоже открыл огонь, но эта информация не подтвердилась. Полиция установила, что пикап был взят в аренду.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. В США он приехал в 2010 году, в последнее время жил во Флориде. Саипов работал в Uber. Компания подтвердила, что нападавший был водителем сервиса. Его аккаунт уже отключили. В пикапе полицейские нашли записку, в которой Саипов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

https://twitter.com/CBSNews/status/925489080535789568?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F

Власти Нью-Йорка признали нападение на Манхэттене терактом. Атака, в которой террорист использовал грузовик, стала первой для США. Аналогичные теракты за последние два года произошли в Ницце, Берлине, Лондоне, Стокгольме и Барселоне.

Теракт на Манхэттене стал самым крупным по числу жертв с 11 сентября 2001 года. 17 сентября 2016 году на Манхэттене неподалеку от района Челси произошел взрыв. Как выяснила полиция, бомбу заложили в мусорный контейнер. Пострадали около 30 человек, погибших не было. Власти Нью-Йорка назвали взрыв «намеренным действием», но не признали его терактом. Самый массовый по числу жертв теракт произошел в США 11 сентября 2001 года. Тогда четыре группы террористов захватили четыре пассажирских самолета. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра, один – в здание Пентагона, еще один лайнер разбился в Пенсильвании. Погибли 2977 человек.