Акционеры сети магазинов «Азбука вкуса» рассматривают возможность проведения первичного размещения акций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников встреч с инвесторами и человека, близкого к совладельцам компании.

Если решение об IPO будет принято, пояснил источник, то размещение может произойти в начале 2018 года или – при наличии очень высокого спроса – в конце 2017 года. Официально в «Азбуке вкуса» комментировать информацию отказались.

Как пишет издание, в 2017 году «Азбука вкуса» на встречах с инвесторами впервые представила им финансовые результаты за последние три года (до этого официально раскрывался только оборот). Сеть оказалась лидером среди публичных российских торговых сетей по валовой марже – этот показатель за последний финансовый год составил 39,6% по сравнению с 27,5% у «Магнита», 26,7% у «Дикси» и 24,2% у X5 Retail.

Выручка «Азбуки вкуса» за 2016 финансовый год составила 49,8 млрд рублей, что на 8,6% превышает показатели, достигнутые годом ранее.

Сейчас 46,2% «Азбуки вкуса» владеют ее основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин; 36,9% находятся под контролем структур Романа Абрамовича и Александра Абрамова, 11,9% – у кипрской VMHY Holdings, еще 5% владеет менеджмент сети.