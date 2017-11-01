Минфин США расширил секторальные санкции против российской нефтяной промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Новые ограничения запрещают американскому бизнесу сотрудничать с любыми проектами по добыче нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или сланцевых пластах, в которых российские компании, внесенные в секторальный список санкций, владеют долей 33% или больше.

Ранее под санкции попадали только те проекты, которые находятся на территории России.

В секторальный список санкций, впервые введенных в 2014 году, входят все крупнейшие российские нефтяные компании – «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Лукойл».

Введения новых ограничений потребовал закон о санкциях, принятый Конгрессом и подписанный президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года. Закон, помимо ужесточения секторальных санкций, исключает возможность их отмены президентом без согласования с Конгрессом.

В заявлении, распространенном Госдепартаментом, говорится, что США «продолжают призывать Россию с уважением относиться к своим обязательствам по минским договоренностям, уйти с Крымского полуострова и прекратить злонамеренную деятельность в киберпространстве».