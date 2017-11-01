В Крыму повредили два газопровода и линию электропередач. Глава республики Сергей Аксенов предположил, что аварии произошли из-за диверсии. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По словам Аксенова, газоснабжение прекратилоь в нескольких населенных пунктах. Подачу электричества восстановили через резервную нить.

По данным ТАСС, Национальный антитеррористический комитет (НАК) проверяет версию подрыва газопроводов. По словам директора «Крымгазсетей» Сергея Тарасова, «возможен подрыв, внешнее воздействие, потому что деформация трубы».

Управление ФСБ по Крыму объявило о закрытии пограничных переходов между Крымом и Украиной. Путь закрыли и для транспорта, и для пешеходов. Ведомство объяснило ограничения «техническими причинами».