Тендер Пентагона на покупку биоматериала россиян был объявлен в рамках проведения медицинских исследований опорно-двигательного аппарата. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ВВС США.

Образцы биоматериала для исследования запрашивал один из медицинских центров ВВС, который ведет «скелетно-мышечное исследование, призванное выявить различные биомаркеры, связанные с травмами». В рамках исследования требовались два комплекта образцов – у травмированных и у контрольной группы.

В изначальном запросе не было указано, откуда должны были поступить образцы. Компания-подрядчик предоставила первый набор, после чего оказалось, что он был собран в России. Из-за этого набор образцов контрольной группы также должен был быть из РФ «для обеспечения чистоты исследования» – после этого Пентагон и опубликовал соответствующий тендер, уже с указанием места происхождения образцов.

О сборе биоматериала россиян на встрече с членами Совета по правам человека 30 октября рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос – вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», – заявил президент РФ.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что соответствующую информацию Путин получил «по линии специальных служб».