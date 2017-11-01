С 1 ноября в России вступил в силу закон, ограничивающий работу анонимайзеров и VPN-сервисов. Republic собрал главное о новом документе.

Закон разрешает блокировать сервисы, которые откажутся закрывать доступ к запрещенным сайтам. У анонимайзеров есть три дня на то, что выполнить требования властей. После этого ФСБ и МВД начинают поиск сервисов, нарушающих закон. Роскомнадзор будет проверять, подключался ли анонимайзер к заблокированным сайтам. Если информация подтверждается, что в течение двух дней Роскомнадзор принимает решение о блокировке сервиса.

Для избежания блокировок анонимайзеры должны подключиться к специальной системе Роскомнадзора. Сервисы обязаны предоставить всю информацию о владельце, дать логин, пароли и сетевой адрес для доступа к системе. Новый закон запрещает поисковикам выдавать ссылки на заблокированные страницы.

В законе есть исключения. Документ не распространяется на сервисы, которые используются для шифрования в корпоративных целях, а также на те программы, которые применяются в работе госслужб.

Законо о запрете анонимайзеров приняли очень быстро. Документ внесли в Госдуму в июне 2017 года. Авторы законопроекта – вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев, генерал-майор ФСБ Николай Рыжак и депутат от КПРФ Александр Ющенко. 21 июля Госдума приняла закон в третьем чтении, а через девять дней документ подписал президент России Владимир Путин.

В будушем ответственность владельцев анонимайзеров за нарушения закона могут ужесточить. В Госдуме уже прошел первое чтение законопроект, по которому нарушителям будет грозить штраф до 700 тысяч рублей.