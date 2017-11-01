Семья инспектора ГИБДД, сбитого на разделительной полосе на Новом Арбате в конце сентября, получила денежную компенсацию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, МВД выдало вдове инспектора трехкомнатную квартиру, а также выплатило 2 млн рублей. Еще 4 млн были выплачены ФСБ. Помимо этого, до достижения детьми инспектора совершеннолетия его супруга будет получать денежные выплаты, а его родителям назначена пенсия по потере кормильца.

«Мы остались довольны. Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем», – заявила мать погибшего.

Полицейский Сергей Грачев погиб на Новом Арбате 25 сентября при исполнении служебных обязанностей. Его сбил автомобиль «Мерседес», который двигался на больой скорости по разделительнй полосе; записи с камер наблюдения показали, что перед столкновением машина не пыталась затормозить.

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Номера машины, попавшие на камеры наблюдения, по данным источников Republic, закреплены за ФСБ, а сам автомобиль был приписан к спецгаражу на Лубянке. После инцидента прибывшие на место сотрудники полиции скрутили у машины номера, они также запрещали вести съемку находившимся на месте журналистам.

О каких-либо претензиях правоохранительных органов к водителю «Мерседеса» не сообщалось.