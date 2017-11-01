Сайфулло Саипов, который во вторник совершил теракт в Нью-Йорке, оказался выходцем из киргизского Оша, выяснил Republic. Из этого же города и из соседнего с ним Джалал-Абада в Россию приехали организаторы взрыва в метро Санкт-Петербурга в апреле этого года.

Все они в свое время бежали от этнических столкновений, происходивших на юге Киргизии весной 2010 года, и осели по всему миру. Они потеряли связь с родиной, но пока еще не смогли ассимилироваться, говорят эксперты. Пытаясь найти свою идентичность, они часто обращаются к исламу, в том числе – к его радикальным течениям.