Ученые из университета Аризоны математически доказали, что старение человека неизбежно. Научное исследование появилось в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (официальное издание Национальной академии наук США). Подробности работы пересказывает Science Alert.

Генная инженерия пытается найти эффективные способы для борьбы со старением. Ученые хотят научиться подавлять пигментные меланоциты, из-за которых у людей ближе к старости седеют волосы, бороться с фиробластами, которые в определенный момент перестают производить достаточное количество коллагена, что приводит к появлению морщин.

Многоклеточные организмы обречены на постоянное «соревнование клеток». Проблема в том, что заменить вредные или состарившиеся части структуры невозможно без порождения новых проблемных клеток.

Исследователи построили математическую модель, построенную на распределении вероятностей эффектов соматических мутаций и других видов деградации клеток. На основе собранных данных ученые построили систему координат для описания генотипов клеток. Каждую клетку анализировали по двум параметрам: конкурентному потенциалу и по вкладу в жизнеспособность организма. Появление новых мутаций или наследственных изменений клеток зависит от текущих значений этих двух факторов.

По словам эволюционного биолога Джоанны Масел, ДНК человека устроена таким образом, что погоня за «вечной молодостью» неприменно приводит к другим проблемам. Исследователи вывели закономерность, согласно которой устранение стареющих клеток в организме приводит к распространению раковых образований. Масел утверждает, что «старение математически неизбежно … логически, теоретически и математически выхода просто нет».

С другой стороны, если попытаться начать борьбу с раковыми клетками, то остальные (еще здоровые, но уже старые клетки) тут же «выпустят наружу» все заметные признаки старости: морщины, сухую кожу, седые волосы.