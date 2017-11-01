Средняя площадь жилья для самых бедных жителей Гонконга не превышает пяти метров, что эквивалентно половине парковочного места. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на опрос, проведенный объединением жителей одного из районов города.

Активисты опросили 204 семьи. У них не оказалось всех десяти стандартных условий для жизни. Среди них: разделенный туалет, разделенная кухня, окна и хорошая вентиляция воздуха, кондиционер, отсутствие протечки воды из стен и потолка, приемлемые условия аренды жилого помещения.

Как показали результаты опроса, стоимость аренды разделенного жилого помещения превышает уровень инфляции. Цена на коммунальные услуги в среднем выше, чем по государственным тарифам.

Согласно статистике, около 200 тысяч человек живут в разделенных квартирах. Из них 65% семей занимают площадь от семи до 13 метров.

Такие места для жилья можно встретить в незаконных пристройках, которые появляются на крышах домов. Некоторые живут в комнатах без окон, которые раньше были, например, частью одной большой спальни.

В Гонконге также широко известны «дома-гробы» – комнаты, ширина которых примерно 60 сантиметров, а длина – 170 сантиметров. Как правило, там живут наркоманы, люди, у которых есть проблемы с законом, и те, у кого просто не хватает денег на условия получше.

В Гонконге самое дорогое жилье в мире. К примеру, за стоимость гонконгской квартиры в 40 метров можно купить люксовые апартаменты в Ванкувере, трехкомнатную квартиру в Нью-Йорке или даже небольшой итальянский замок.